Бобруйчанин снимал с чужих автомобилей декоративные элементы для ремонта собственного

Два бобруйчанина сообщили в местный РОВД о том, что с их автомобилей похищены декоративные элементы. Обстоятельства происшествий схожие. У обоих потерпевших – автомобили марки «Volkswagen Sharan», которые они припарковали на ночь возле жилых домов. В первом случае неизвестный похитил четыре колесных колпака, решетку бампера, во втором – облицовку и шесть молдингов решетки радиатора. В ходе осмотра места происшествия по второму эпизоду специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял фрагменты креплений, обнаруженные возле автомобиля.

По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступлений задержан 43-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяли похищенное. Хромированную облицовку решетки радиатора следователи направили в Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной трасологической экспертизы. По ее результатам установлено, что изъятая у подозреваемого облицовка и два фрагмента крепления, оставшиеся на месте происшествия, ранее составляли единое целое.

Кроме того, в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области проведена судебная автотовароведческая экспертиза. Согласно выводам эксперта, стоимость похищенных изделий составляет шестьсот рублей.

Мужчина признался в совершении краж и рассказал, что похитил декоративные элементы для ремонта собственного автомобиля.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области