Бобруйчанин – серебряный призер первенства Беларуси по бильярдному спорту

С 30 по 31 марта в Минске прошло первенство Беларуси по бильярдному спорту по дисциплине «Свободная пирамида». Учащиеся объединения по интересам «Бильярд» (педагог Рутковский А.А.) государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» участвуют в таких соревнованиях уже не впервые, но в этот раз надежда и неоднократный призер таких соревнований Никита Кундас перешел в более старшую возрастную группу (16-18 лет), что означает - новые соперники и более напряженная борьба за места. За право сильнейшего игрока Беларуси среди юниоров боролись 18 ребят со всей республики. В ходе упорной борьбы бобруйчанин занял II место.