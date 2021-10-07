Бобруйчанин с крупной партией психотропа задержан в Могилеве
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Наркодилер с крупной партией психотропа задержан в Могилеве.
Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"На 22-летнего бобруйчанина вышел областной наркоконтроль, пресекая деятельность интернет-магазина по распространению запрещенных веществ, - пояснили правоохранители. - Молодого человека задержали с поличным 5 октября. В его автомобиле изъято более 260 г мефедрона, упаковочный материал, весы и изолента".
Установлено, что накануне задержанный получил 500 г психотропа и расфасовал на мелкие дозы в съемной квартире. Часть успел разложить по тайникам в Могилеве и Орше. Также в машине горожанина нашли деньги, полученные в результате преступной деятельности.
В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, он водворен в ИВС.
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