Бобруйчанин разгромил вахту общежития

Около 20 часов вечера, 34 летний бобруйчанин подошел к посту вахтера общежития, где сам же и проживает. Не произнося ни звука, резко нанес удар рукой по стеклу. Стекло моментально разлетелось вдребезги. Перепугавщийся вахтер незамедлительно вызвал милицию. Пьяного хулигана задержали уже через несколько минут.

Ни в момент задержания, ни после составления протокола, добиться от мужчины объяснения его поступка не удалось. Состояние опьянения было на столько сильным, что мужчина так и не смог вспомнить по какой причине решил разнести вахту своего общежития. После оказалось, что и вечер происшествия, мужчина запомнить не смог, слишком уж был пьян.

Мотив дебошира обозначили как "беспричинно", ведь установить саму побудительную причину не представилось возможным из-за алкогольной амнезии.

Как сообщила следователь Бобруйского межрайотдела СК Анастасия КАЛЕЕВА, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК («Хулиганство»).