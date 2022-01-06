Бобруйчанин разбил стекло в кафе и прятался в кустах

1 января около четырёх часов утра сотрудники Бобруйского отдела охраны выбывали на срабатывание тревожной сигнализации местного кафе. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили разбитое стекло входной двери.

Установлено, что 23-летний местный житель отдыхал в компании друзей. В какой-то момент фигурант забежал на террасу заведения и ногой ударил в остеклённый проем двери, после чего поспешил скрыться. Когда злоумышленник увидел подъезжающий экипаж Департамента охраны, решил отсидеться в кустах, чем и привлёк внимание милиционеров.

Задержанный нигде не работает, в момент совершения правонарушения находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.