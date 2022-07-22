Бобруйчанин пытался легализовать автомобиль, уничтожив знаки vin

В Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз с заявлением о проведении экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортного средства обратился местный житель. По словам обратившегося, в его микроавтобусе идентификационный номер уничтожен коррозией. Об этом рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.



Вроде бы ничего особенного: с нечитаемыми и поврежденными номерами транспортных средств судебные эксперты сталкиваются довольно часто, и в ряде случаев им удается восстановить номер экспертным путем на радость автовладельцу. Ведь при невозможности идентификации авто по vin собственника транспортного средства ждет масса сложностей: нельзя совершить регистрационные действия, невозможно пересечь на авто государственную границу…

Однако в этом случае при исследовании автомобиля судебный эксперт выявил признаки умышленного удаления знаков номера, которые пытались скрыть, воссоздав имитацию естественного коррозионного износа номерной площадки. В процессе проведения экспертизы удаленные знаки номера были полностью восстановлены. К тому же у эксперта возникли сомнения в отношении крепления одной из заводских табличек, на которой продублирован vin...

Дальше – больше. Восстановленный номер автомобиля не соответствовал сведениям, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства и на заводской табличке. В документе и табличке указан один номер, а на раме автомобиля – совершенно иной. Информацию об этом судебные эксперты передали в органы внутренних дел. Сотрудниками милиции была назначена судебная экспертиза. По ее результатам установлено, что идентификационный номер изменялся путем удаления знаков vin на номерной площадке, демонтажа заводской таблички со знаками первоначального vin и установки на ее место заводской таблички от другого автомобиля.

Результаты судебной экспертизы послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе расследования установлено, что у бобруйчанина в собственности имелся микроавтобус, техническое состояние которого уже не позволяло его эксплуатировать. На популярной интернет-площадке бесплатных объявлений он приобрел автомобиль аналогичной марки, модели и года выпуска в хорошем техническом состоянии. Но имелся один минус: на продаваемый автомобиль было наложено ограничение – запрет на снятие с учета. Покупатель мог пользоваться приобретенным транспортом, но не мог переоформить его на себя и выехать на нем за пределы страны.

С целью обхода ограничений бобруйчанин стал эксплуатировать вновь купленный автомобиль по документам и регистрационному знаку от своего старого транспортного средства. Чтобы скрыть несоответствие vin, он решился уничтожить знаки номера на маркируемой детали и перевесить заводскую табличку с номером со старого авто на новое. Вероятно, рассчитывал, что эксперты не смогут восстановить уничтоженный номер и не распознают признаки умышленного удаления.

Для бобруйчанина все закончилось печально – его привлекли к уголовной ответственности.

Фото ГКСЭ