Бобруйчанин продавал поддельные справки о выращенной сельхозпродукции

Факты изготовления и реализации поддельных справок о выращенной сельхозпродукции выявили работники Бобруйского межрайкомитета государственного контроля и межрайотдела финансовых расследований при проведении мониторинга городских рынков, сообщили в КГК.

При реализации на рынке продукции, выращенной на своем земельном участке, граждане освобождаются от уплаты единого налога на основании справок, выданных сельисполкомами.

Справки, предъявленные некоторыми продавцами, вызвали подозрение у проверяющих. Как выяснилось, по указанным в документах адресам продавцы не проживали и земельных участков не имели.

"Поддельные справки продавцы сельхозпродукции покупали по Br25 у индивидуального предпринимателя из Бобруйска. Справки и печати он изготавливал на цветном принтере", - уточнили в КГК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса.