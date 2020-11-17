Бобруйчанин приговорен к 2 годам колонии за использование перцового баллончика против милиционера

Прокуратура Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которому инкриминировано насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела, обвиняемый 9 августа вблизи дома №126 по улице Социалистической в Бобруйске ударил рукой в голову милиционера в форменном обмундировании, охранявшего общественный порядок. Мужчина также распылил содержимое аэрозольного (перцового) баллончика в область лица сотрудника ОВД. По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены телесные повреждения в виде химического ожога склер левого и правого глаз", - рассказали в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства житель Бобруйска признал вину частично. Утверждал, что умышленно ударов милиционеру не наносил. При этом не стал отрицать, что распылил потерпевшему в лицо слезоточивый газ.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Бобруйского района и Бобруйска признал мужчину виновным в насилии в отношении милиционера. На основании ст.364 Уголовного кодекса виновному назначено наказание - два года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.