Бобруйчанин предстал перед выездным судом по делу о направлении в ЛТП уже в третий раз

18 ноября в актовом зале УВД Бобруйского горисполкома в целях профилактики пьянства и алкоголизма прошло выездное заседание суда города Бобруйска и Бобруйского района под председательством судьи Алины Сергошко, где рассматривалось гражданское дело о направлении в лечебно-трудовой профилакторий 38-летнего местного жителя.

На заседании присутствовали заместитель прокурора Бобруйска Игорь Савостеев, врач психиатр-нарколог Юрий Куземко, представитель духовенства протоиерей Василий и граждане, состоящие на профилактических учетах в УВД Бобруйского горисполкома.

38-ий летний бобруйчанин предстал перед судом по делу о направлении в ЛТП уже в третий раз. За столь непродолжительный срок он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Выйдя на свободу, не смог жить нормальной человеческой жизнью в обществе. Он продолжил совершать административные правонарушения и устраивать семейные скандалы с сожительницей. С 2013 года бобруйчанин состоит на учете в наркологическом диспансере как лицо, злоупотребляющее алкогольными напитками.

По закону, в ЛТП могут быть направлены граждане, больные хроническим алкоголизмом, которые в течение года более трех раз привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, и которые были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий и в течение года снова совершили административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Процесс это нескорый, поэтому у человека есть возможность остановиться и взять себя в руки.

С соблюдением установленного порядка мужчина официально предупреждался сотрудниками милиции о возможности его направления в ЛТП в случае привлечения в течение года к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, летом этого года он совершил административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. С учетом указанных обстоятельств суд пришел к выводу о направлении обвиняемого в ЛТП для принудительной изоляции сроком на 24 месяца.

После оглашения приговора перед участниками мероприятия выступили представители прокуратуры, церкви и наркологического диспансера.

Стоит надеяться, что подобная форма профилактики поспособствует становлению на путь исправления лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, попавших в поле зрение милиции и принесёт, положительный результат в профилактике правонарушений и преступлений. Возможно, кто-то из тех, кто находился в зале УВД, подумает о том, что лишняя рюмка водки и последовавшее за ней административное правонарушение или преступление не стоят того, чтобы причинять страдания своим родным и близким. И в итоге самому оказаться в исправительном учреждении на длительное время.

Инспектор ИДН

УВД Бобруйского горисполкома

Дмитрий Черняев

Фото Татьяна Горбанюк