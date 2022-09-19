Бобруйчанин получил 3 года лишения свободы за разжигание социальной вражды и розни. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 59-летний мужчина в сентябре 2021 года в публичном чате экстремистского Тelegram-канала через мобильный телефон разместил комментарий с высказывание побудительного характера. Он призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Могилевский областной суд признал бобруйчанина виновным и на основании ч.1 ст.130 Уголовного кодекса назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В отношении принадлежащего обвиняемому мобильного телефона суд применил специальную конфискацию в доход государства.