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Бобруйчанин похитил у своей знакомой золотые украшения на 2500 рублей

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Бобруйчанин похитил у своей знакомой золотые украшения на 2500 рублей

Гость похитил у своей знакомой золотые украшения на 2500 рублей, как сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась местная жительница по факту кражи из квартиры золотых изделий на сумму 2 500 рублей.

Сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района Бобруйска был установлен подозреваемый в краже сережек, колец, браслета и цепочки.

Стало известно, что 29-летний бобруйчанин, рабочий одного из предприятий, не судимый, находясь в гостях у своей знакомой, уходя, прихватил золотые украшения.

Следователями дана правовая оценка действиям похитителя, возбуждено уголовное дело.

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