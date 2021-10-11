Бобруйчанин похитил у своей знакомой золотые украшения на 2500 рублей
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Гость похитил у своей знакомой золотые украшения на 2500 рублей, как сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась местная жительница по факту кражи из квартиры золотых изделий на сумму 2 500 рублей.
Сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района Бобруйска был установлен подозреваемый в краже сережек, колец, браслета и цепочки.
Стало известно, что 29-летний бобруйчанин, рабочий одного из предприятий, не судимый, находясь в гостях у своей знакомой, уходя, прихватил золотые украшения.
Следователями дана правовая оценка действиям похитителя, возбуждено уголовное дело.
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