Бобруйчанин похитил с территории предприятия автомобильный двигатель
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С территории одной из частных фирм в Бобруйском районе похищен автомобильный двигатель стоимостью более Br1 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Обнаружив пропажу, директор организации обратился в милицию.
Как стало известно, кражу совершил 29-летний житель Бобруйска. Мужчина знал, что предприятие, находящееся в лесном массиве, должным образом не охраняется. Здесь отсутствовали видеокамеры, не было сторожевой охраны, а территория была лишь частично ограждена.
Мужчина без труда проник на объект и вывез частично разукомплектованный двигатель от автомобиля ГАЗ-53. Его он как металлолом сдал в ближайший пункт приема вторичного сырья в Бобруйске.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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