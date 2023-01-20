Бобруйчанин похитил с территории предприятия автомобильный двигатель

С территории одной из частных фирм в Бобруйском районе похищен автомобильный двигатель стоимостью более Br1 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Обнаружив пропажу, директор организации обратился в милицию.

Как стало известно, кражу совершил 29-летний житель Бобруйска. Мужчина знал, что предприятие, находящееся в лесном массиве, должным образом не охраняется. Здесь отсутствовали видеокамеры, не было сторожевой охраны, а территория была лишь частично ограждена.

Мужчина без труда проник на объект и вывез частично разукомплектованный двигатель от автомобиля ГАЗ-53. Его он как металлолом сдал в ближайший пункт приема вторичного сырья в Бобруйске.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.