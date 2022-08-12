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Происшествия

Бобруйчанин перевернулся на надувной лодке в Кировском районе

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Бобруйчанин перевернулся на надувной лодке в Кировском районе

Рыбак перевернулся на надувной лодке в Кировском районе.

По информации МЧС, днем 11 августа от очевидцев поступило сообщение, что на озере около д. Скриплица перевернулась одноместная надувная лодка ПВХ. Нужна была помощь по спасению человека, оказавшегося в воде.

- Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова: в озере на расстоянии 300 метров от берега в спасательном жилете, держась за  лодку, находился 64-летний бобруйчанин. Работники ПАСЧ-1 Кировского РОЧС: старший пожарный Кирилл Алексеев и пожарный Николай Манько с помощью спасательной доски эвакуировали пенсионера на берег, - отметили в ведомстве.

Мужчина не пострадал.

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