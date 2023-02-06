Бобруйчанин перепродавал уже реализованные квартиры в новостройке Могилева

В Могилеве бизнесмен перепродавал уже реализованные квартиры в новостройке. Об этом рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома Андрей Харкевич.

В милицию обратились покупатели жилья в Могилеве, заподозрившие продавца в мошенничестве. Оперативники БЭП установили, что 34-летний предприниматель из Бобруйска в минувшем октябре разместил в интернете объявления о продаже 11 квартир по заниженной стоимости, утаив тот факт, что жилье уже продано застройщиком. При этом он воспользовался нахождением руководителя строительной организации в заключении и действовал от его имени на основании доверенности.

Фигурант завладел более Br242 тыс., принадлежащих четверым могилевчанам. При этом правоохранители полагают, что потерпевших будет больше. "Если вы в период с 22 октября 2022 года приобрели жилье в доме №6 по ул. Менжинского в Могилеве либо обращались к продавцу с таким намерением, сообщите об этом по телефону 8 0222 29-56-35", - уточнили в милиции.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.