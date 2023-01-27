Бобруйчанин оформлял банковские пластиковые и виртуальные карты на себя

Главным следственным управлением Следственного комитета совместно с управлением по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома в Бобруйске, при силовой поддержке ОМОН, проведен ряд мероприятий по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту реквизитов банковских карт.

По данным следствия, 22-летний житель Бобруйска на протяжении длительного времени реализовывал преступную схему, предложенную ему в виде подработки в одном из мессенджеров.

Молодой человек оформлял банковские пластиковые и виртуальные карты на себя, знакомых и третьих лиц за вознаграждение. В последующем реквизиты продавались в интернете неизвестным. В состав сформированной им преступной группы входило несколько человек. Их роль заключалась в поиске так называемых «дропов». Количество оформленных карт на одного человека достигало 10-40 штук.

Возбуждено уголовное дело по ст.222 (Незаконный оборот средств платежа и инструментов) Уголовного кодекса Беларуси. С подозреваемыми проводятся следственные действия.