Бобруйчанин Николай Хурсов удостоен награды «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора»

На базе Университета гражданской защиты МЧС подвели итоги конкурса «Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору». В торжественной церемонии награждения принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, пишет СБ.

По итогам всех испытаний нагрудный знак отличия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Лепшы работнiк органаў дзяржаўнага пажарнага нагляду» министр вручил победителю конкурса – Михаилу Войтецкому, начальнику сектора надзора и профилактики Первомайского РОЧС Минского городского управления МЧС, который также стал победителем в номинации «Лучший нормативно-технический работник органов государственного пожарного надзора».

Призерами конкурса стали Евгений Комаров, старший инспектор сектора надзора и профилактики Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и Антон Левлюх, старший инспектор сектора надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Они заняли второе и третье место соответственно.

Заслуженную награду из рук министра получил и «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора» – им стал Николай Хурсов, старший инспектор сектора надзора и профилактики Бобруйского ГРОЧС Могилевского областного управления МЧС.