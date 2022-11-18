Бобруйчанин Николай Хурсов — Лучший инспектор Могилевской области

На базе Центра безопасности жизнедеятельности проведен областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору».

За это почетное звание боролись инспекторы из Быховского, Кличевского, Костюковичского, Могилевского, Хотимского, Чаусского, Чериковского и Шкловского районов, а также представители Бобруйска и Могилева.

Со вступительным словом к участникам конкурса обратился начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. Сергей Анатольевич акцентировал внимание на качество исполнения надзорных функций, активизацию работы с населением и субъектами профилактики по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на сплоченность и взаимовыручку коллектива и традиционно пожелал участникам победы.

Конкурсанты прошли тестирование по вопросам, входящим в компетенцию органов государственного пожарного надзора, индивидуальное собеседование по направлениям служебной деятельности, подготовили информацию с конкретными предложениями по совершенствованию работы и влиянию на обстановку с пожарами и гибели людей от них, рассмотрели проекты по объекту строительства.

Судейство было строгим, но справедливым.

В номинации «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора» победил старший инспектор СНиП Чериковского РОЧС старший лейтенант внутренней службы Сергей Кирьянов.

«Лучшим нормативно-техническим работником органов государственного пожарного надзора» стал старший инспектор СНиП Костюковичского РОЧС капитан внутренней службы Владислав Юрша.

А победу в конкурсе «Лучший государственный инспектор Могилевской области по пожарному надзору» одержал старший инженер СНиП Бобруйского ГРОЧС майор внутренней службы Николай Хурсов.

В церемонии награждения принял участие первый заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Гайсенок. Андрей Николаевич поздравил победителей, пожелал участником не останавливаться на достигнутом, постоянно работать над повышением своего профессионализма, руководствуясь главной целью - обеспечить безопасность жизнедеятельности наших граждан.