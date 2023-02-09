Бобруйчанин незаконно перевозил около 1,5 тонны лома черного металла
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Бобруйчанин незаконно перевозил около 1,5 т лома черного металла. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическим преступлениями и ГАИ УВД Бобруйского горисполкома остановили автомобиль ГАЗ под управлением 50-летнего неработающего местного жителя. Мужчина перевозил лом черного металла, собранный ранее в Бобруйском районе. Общий вес металла составил 1,44 т на общую стоимость около Br500. По данному факту проводится проверка.
УВД Бобруйского горисполкома напоминает: за осуществление незаконной предпринимательской деятельности наступает административная ответственность - штраф и конфискация до 100% суммы полученного дохода.
По материалам belta.by.
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