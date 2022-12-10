Бобруйчанин незаконно перевозил более 800 л спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщил начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Шкапцов.

В Бобруйске сотрудниками милиции был остановлен автомобиль местного жителя, который перевозил 810 л спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов в нарушение действующего законодательства.

Установлено, что 40-летний бобруйчанин намеревался реализовать контрафакт на территории Могилевской области. Стоит отметить, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Спиртосодержащая жидкость на сумму более Br20 тыс. изъята. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Правоохранители напоминают, употребление спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения может быть смертельно опасным.