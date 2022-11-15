Бобруйчанин незаконно перевозил более 4,6 тыс. л спирта
42 0
Бобруйчанин незаконно перевозил более 4,6 тыс. л спирта. Об этом БЕЛТА сообщил начальник ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома Андрей Гузов.
Автомобиль "Скания" под управлением 51-летнего неработающего бобруйчанина остановлен сотрудниками ОБЭП и ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома 12 ноября вблизи деревни Ясный Лес Бобруйского района. В кузове грузовика находилось без соответствующих документов 4,62 тыс. л спирта в пластиковых канистрах. Стоимость груза составляет примерно Br115,5 тыс. По данному факту проводится проверка.
Водителю за незаконное хранение и перемещение спиртосодержащей жидкости грозит административная ответственность, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спирта.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Машина с двумя младенцами перевернулась на автодороге Могилев — Бобруйск
-
Бобруйчанин незаконно перевозил более 4,6 тыс. л спирта
-
В Бобруйске ликвидирована нарколаборатория
-
Не догуляли: двое бобруйчан вынесли спиртное и еду для дальнейшего застолья
-
Мошенник уговорил бобруйчанина оформить кредиты на Br12 тыс.