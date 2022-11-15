Бобруйчанин незаконно перевозил более 4,6 тыс. л спирта. Об этом БЕЛТА сообщил начальник ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома Андрей Гузов.

Автомобиль "Скания" под управлением 51-летнего неработающего бобруйчанина остановлен сотрудниками ОБЭП и ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома 12 ноября вблизи деревни Ясный Лес Бобруйского района. В кузове грузовика находилось без соответствующих документов 4,62 тыс. л спирта в пластиковых канистрах. Стоимость груза составляет примерно Br115,5 тыс. По данному факту проводится проверка.

Водителю за незаконное хранение и перемещение спиртосодержащей жидкости грозит административная ответственность, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спирта.