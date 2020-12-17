Бобруйчанин не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб

16 декабря в 06:35 в Бобруйске 22-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Renault Logan по улице Энергетиков, в районе дома №9 не справился с управлением, его машина съехала на правую по ходу движения обочину, где врезалась в световую опору.

В результате ДТП травмы получили двое бобруйчан 28-ми и 30-ти лет, проезжавшие в качестве пассажиров.

Предварительно, на закруглении дороги водитель потерял контроль над управлением из-за неправильно выбранной скорости движения.

️Высокая скорость не позволяет сориентироваться в нештатных ситуациях. В итоге лихачество водителя зачастую оборачивается дорожно-транспортными происшествиями с травмированием и гибелью людей.

Погодные условия меняются. Температурные перепады, дождь, снег, туман и, как следствие, – плохая видимость, непривычная скользкость или снежная каша на дороге – негативно сказываются на дорожной безопасности. Водителям весьма важно учитывать все эти факторы. Выбирать оптимальную скорость движения, увеличить дистанцию, контролировать боковой интервал с движущимся рядом транспортом и избегать резких маневров.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома