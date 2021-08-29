Бобруйчанин Игорь Бокий стал четырехкратным победителем Паралимпиады в Токио
belta.by 150 0
Фотографии: Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
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