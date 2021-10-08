Бобруйчанин и олимпийский чемпион Александр Богданович избран главой Федерации хоккея Беларуси

Олимпийский чемпион, глава комиссии спортсменов НОК, форвард любительской команды "Варяг" Александр Богданович избран новым главой Федерации хоккея Беларуси на внеочередной отчетно-выборной конференции организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Прежний председатель ФХБ Дмитрий Басков, подавший в отставку 10 сентября, сложил с себя данные полномочия.

С марта 2020 года Александр Богданович работает в центральном аппарате БФСО "Динамо", где отвечает за организацию подготовки спортивного резерва. Его кандидатуру на выборы председателя ФХБ внесла СДЮШОР БФСО "Динамо".

Александр Богданович - именитый белорусский спортсмен, родился 29 апреля 1982 года в городском поселке Елизово Осиповичского района Могилевской области. Дважды становился медалистом Олимпийских игр. Вместе с младшим братом Андреем в Пекине-2008 выиграл золото, а в Лондоне-2012 - серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 м. В копилке заслуженного мастера спорта также награды престижных международных соревнований - золото чемпионата мира-2009 и три титула чемпиона Европы (дважды на ЧЕ-2007 и однажды на ЧЕ-2008), два серебра (2001, 2010), три бронзы (2002, 2005, 2006) чемпионатов мира, три серебряные (2006 и 2011 - дважды) и шесть бронзовых (2004 - дважды, 2006, 2007, 2008, 2012) наград чемпионатов Европы. Кроме того, в его активе золото Европейских игр-2015 в Баку в каноэ-двойке на 1000 м.

После завершения спортивной карьеры, с 2016 по 2019 год, был депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва от Осиповичского района Могилевской области, являлся членом Постоянной комиссии по национальной безопасности.

В апреле 2017 года Александр Богданович возглавил Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, которой руководит и нынче.

В мае 2021-го избран председателем комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета, его заместителем является один из самых успешных белорусских хоккеистов, нынешний тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский.

В 2008 году Александр Богданович закончил Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусский государственный экономический университет (2012) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2019).

Почетный гражданин города Бобруйска и Осиповичского района. Награжден орденом Почета и Почетной грамотой Национального собрания.

С хоккеем Александр Богданович познакомился сравнительно недавно. Играет в любительском чемпионате Минска, в прошлом сезоне выступал в амплуа форварда за команду второй лиги "Варяг".