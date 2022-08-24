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Бобруйчанин хранил на даче более 400 литров окрашенного дизтоплива

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Бобруйчанин хранил на даче более 400 литров окрашенного дизтоплива

Правоохранители продолжают работу по выявлению фактов незаконного хранения гражданами окрашенного дизельного топлива.

Как сообщили в УВД облисполкома, 22 августа в деревне Брожа Бобруйского района сотрудники милиции местного РОВД в ходе осмотра дачного дома 55-летнего бобруйчанина обнаружили более 400 литров окрашенного дизтоплива.

- Мужчина прятал его в гараже, сарае и во дворе, - уточнили в ведомстве. - Выяснилось, что горючим он заправляет сельскохозяйственную технику, находящуюся в личном пользовании.

Составлен административный протокол по факту незаконного хранения окрашенного дизтоплива. Горючее изъято, проводится проверка.

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