Бобруйчанин хранил на даче более 400 литров окрашенного дизтоплива

Правоохранители продолжают работу по выявлению фактов незаконного хранения гражданами окрашенного дизельного топлива.

Как сообщили в УВД облисполкома, 22 августа в деревне Брожа Бобруйского района сотрудники милиции местного РОВД в ходе осмотра дачного дома 55-летнего бобруйчанина обнаружили более 400 литров окрашенного дизтоплива.

- Мужчина прятал его в гараже, сарае и во дворе, - уточнили в ведомстве. - Выяснилось, что горючим он заправляет сельскохозяйственную технику, находящуюся в личном пользовании.

Составлен административный протокол по факту незаконного хранения окрашенного дизтоплива. Горючее изъято, проводится проверка.