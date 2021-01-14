Бобруйчанин хранил 700 грамм марихуаны в своем сарае

В начале января сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома обнаружили и изъяли 700 грамм марихуаны у местного жителя, проживающего в частном доме.

По оперативной информации был проведен осмотр домовладения и хозяйственных построек с участием кинолога со служебной розыскной собакой. В результате в сарае была обнаружена марихуана, хранившаяся в полимерных пакетиках, стеклянной банке и газетных свертках.

В ходе разбирательства 45-летний хозяин дома, рабочий одного из предприятий города, рассказал, что выращивал коноплю на своем приусадебном участке, сушил и использовал для личного потребления.

Задержанный бобруйчанин ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователями его действиям дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело.