Бобруйчанин хотел заказать права в Интернете и попался на удочку злоумышленника

19-летний бобруйчанин решил получить водительское удостоверение, но пошел нестандартным путем. Внимание молодого человека привлек пост в Инстаграм, где неизвестные обещали буквально за 2-3 дня «официально через отделение ГАИ» изготовить и доставить курьером водительские права. Для этого нужно лишь направить данные паспорта, фотографию, образец подписи, медсправку («если нет, то мы сделаем, это входит в стоимость») и чек об оплате.

Связь с исполнителем, подписанным как Максим Владимирович, бобруйчанин держал через мессенджер. По итогам договоренностей заказчик в несколько платежей перевел на банковскую карту в общей сумме 1 050 рублей за оформление водительских прав категорий В, АМ и даже получил в сообщениях фотографию своего готового «документа», однако ни в назначенный день, ни позже не получил заветных водительских прав и с заявлением обратился в отдел милиции Первомайского района г.Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома.

Сотрудники милиции по данному факту начали проведение проверки, у бобруйчанина изъяли смартфон, с которого он вел переписку с неизвестным лицом, и направили судебным экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения экспертизы радиоэлектронных устройств. В мобильном телефоне судебным экспертом обнаружены файлы и информация, в том числе переписка в мессенджере об «оформлении» и получении водительского удостоверения. Результаты экспертизы приобщены к материалам проверки.

Судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз напоминают о рисках стать жертвой кибермошенников при заказе товаров и услуг в Интернете. Не стоит доверять сомнительным объявлениям в соцсетях. Прежде чем заказывать товар или услугу, проводить оплату, сообщать незнакомым лицам свои паспортные данные либо данные банковской карты, проверьте, существует ли такая организация, почитайте отзывы, свяжитесь с исполнителем по телефону, задайте уточняющие вопросы, будьте бдительны. Что касается получения и обмена водительского удостоверения, то эта процедура проводится только при личном обращении в отделение Госавтоинспекции.