Бобруйчанин Глеб Бобков стал лауреатом премии «Амиатавр». Он рассказал, как к этому шел

25 октября состоялась торжественная церемония вручения премии Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Амиатавр». Уникальную статуэтку получили курсанты, которые занимаются информационным освещением жизни факультетов.

Автором премии стал начальник учреждения образования генерал-майор милиции Александр Васильев.

— В Академии МВД проходит множество событий, направленных на развитие творческого потенциала курсантов. Премия «Амиатавр» — это одно из них, – отмечает группа информации и общественных связей. — Оперативность, объективность и качество играют решающую роль в информационном пространстве. Без знания фактов, новостей и событий полноценная жизнь современного человека невозможна.

«Академия понимает всю важность информационного освещения и шагает в ногу со временем!», – подчеркивает Александр Павлович.

Недавно учреждение образования создало свой аккаунт в TikTok. На данный момент в нем насчитывается более 2 тыс. подписчиков, 45 тысяч лайков, 1,4 млн просмотров. Благодаря энергии, желанию и креативности курсантов эта цифра растет ежедневно.

Премия состоялась в трех номинациях. Одним из финалистов в номинации «Лучший фоторепортаж» стал курсант 3 курса следственно-экспертного факультета Глеб Бобков (справа на фото ниже).

Заветные награды юные правоохранители получили из рук заместителя начальника академии полковника милиции Руслана Тесленко.

Творческие старания курсовых офицеров отмечены грамотами Академии МВД.

Пообщавшись с корреспондентом Bobrlife, бобруйчанин Глеб Бобков рассказал, что он испытывал радость за то, что его труд заметили.

«Я начал фотографировать на втором курсе. На протяжении всего года я старался запечатлеть разные мероприятия и события, которые были организованы моими коллегами. Желание поступать в Академию МВД у меня появилось после того как я сходил на «День открытых дверей» в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, тогда же и проявился интерес к моей специальности», – поделился курсант.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото: ГИОС Академии МВД и телеканал «Беларусь 1», автора.