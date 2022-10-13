Бобруйчанин благодарит за уличный тренажер
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Редакция обращалась за помощью для жителя Лынькова Михаила в ремонте сломанных тренажеров антивандальной конструкции. Молодежь, дети и даже пожилые зожники не прочь согнать несколько калорий, упражняясь на современных площадках. Вот только несколько из них были выведены из строя.
Заместитель директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Кристина Маркова проблему услышала и обещала дать поручение начальнику ЖЭУ №8: «Объект будет проинспектирован, а поломки устранят». Буквально через несколько дней спортивные снаряды действительно функционировали как надо. За что Михаил поблагодарил мастеров и всех причастных.
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