Бобруйчанин Андрей Орловский одержал победу в бою на турнире UFC Fight Night 195

Белорусский боец Андрей Орловский на турнире UFC Fight Night 195 одержал победу над бразильцем Карлосом Фелипе единогласным решением судей, пишет Sports.ru.

Это 21-я победа Орловского в UFC. Рекорд у Дональда Серроне — 23 победы.

Ранее белорус делил четвертое место с Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом, Дастином Порье и Майклом Биспингом.