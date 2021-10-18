Бобруйчанин Андрей Орловский одержал победу в бою на турнире UFC Fight Night 195
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Белорусский боец Андрей Орловский на турнире UFC Fight Night 195 одержал победу над бразильцем Карлосом Фелипе единогласным решением судей, пишет Sports.ru.
Это 21-я победа Орловского в UFC. Рекорд у Дональда Серроне — 23 победы.
Ранее белорус делил четвертое место с Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом, Дастином Порье и Майклом Биспингом.
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