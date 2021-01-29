Бобруйчане завоевали «серебро» в финале Юношеской лиги бокса

28 января в Орше прошёл финал Юношеской лиги бокса Республики Беларусь сезона 2019/2020, где две сильнейшие команды боксёров Витебской и Могилевской области сражались за победу.

Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса: Владислав Кауров, Ярослав Янковец и Савелий Соболевский стали серебряными призёрами Лиги в составе сборной команды Могилёвской области сезона 2019/2020.

Золото завоевали боксёры Витебской области, на втором месте - юноши Могилевской области, с бронзой - команда Гомельской области.

Юношеская лига бокса Республики Беларусь - проект Белорусской федерации бокса и Министерства спорта и туризма, и проводятся уже в третий раз. Бои проходят среди юношей 13-14 лет в формате «стенка на стенку».