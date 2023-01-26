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Спорт

Бобруйчане завоевали награды на первенстве Беларуси по настольному теннису

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Бобруйчане завоевали награды на первенстве Беларуси по настольному теннису

В Минске завершилось первенство Беларуси по настольному теннису  среди юношей и девушек 2008 года рождения и моложе. В турнире приняли участие 48 спортсменов из всех областей страны и Минска.

На счету представителей Могилевской области 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Золотую медаль в миксте выиграла могилевчанка София Белясова в паре с Алексеем Рабушко из Гродно. В парном разряде у девушек дуэт в составе Софии Белясовой и Софьи Копыловой (Минск) завоевал серебряную награду. Обладателем бронзовой награды в одиночном разряде у юношей стал Артем Чернушин (Бобруйск). Еще одну бронзовую медаль бобруйчане Артем Чернушин и Сергей Огренич выиграли в парном разряде у юношей. 

По материалам mogilevnews 

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