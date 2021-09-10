Бобруйчане “запечатлели” цаплю в городском парке

Фотографии и видео доступны в социальной сети "Вконтакте". Сообщество "Типичный Бобруйск". Длинноногая птичка разгуливала вдоль берегов искусственного водоема городского парка. Там ее и настигли бобруйские "папарацци".

К слову, пища цапли разнообразна, но в условиях Беларуси основное значение имеет мелкая и средней величины рыба. Поедаются также лягушки, водные беспозвоночные, мелкие грызуны и даже птенцы водоплавающих и околоводных птиц. Цапли, обитая вблизи рыбхозов, приносят вред и считаются нежелательной птицей.

Отлет и пролет птиц происходит во второй половине августа – сентябре, отдельные особи встречаются в октябре, лишь немногие особи встречаются позже, вплоть до зимы. Отмечены случаи зимовки серых цапель в окрестностях г. Бреста, Беловежской пуще и др.

Численность серой цапли в Беларуси оценивается в 4–6,5 тыс. пар, тренд – слабое увеличение.

Максимальный зарегистрированный в Европе возраст 37 лет 6 месяцев.