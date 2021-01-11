0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АфишаГородСпорт

Бобруйчане, встаем на лыжи!

87 0

Бобруйчане, встаем на лыжи!

В последние годы зимние месяцы не особо радовали осадками в виде снега любителей лыжных прогулок. А потому нужно ловить момент. Благо, как отметил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Алексей Воронков, лыжная трасса протяженностью более километра у Ледового дворца готова. Велика вероятность и того, что в этом году любимый многими бобруйчанами спортивный праздник "Бобруйская лыжня" состоится!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿