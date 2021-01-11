Бобруйчане, встаем на лыжи!

В последние годы зимние месяцы не особо радовали осадками в виде снега любителей лыжных прогулок. А потому нужно ловить момент. Благо, как отметил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Алексей Воронков, лыжная трасса протяженностью более километра у Ледового дворца готова. Велика вероятность и того, что в этом году любимый многими бобруйчанами спортивный праздник "Бобруйская лыжня" состоится!
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