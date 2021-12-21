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Бобруйчане в числе лидеров новогоднего турнира по боксу среди сильнейших боксеров Беларуси 2006-2007 гг. рождения

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Бобруйчане в числе лидеров новогоднего турнира по боксу среди сильнейших боксеров Беларуси 2006-2007 гг. рождения

На днях в Солигорске прошёл турнир сильнейших боксёров Республики Беларусь 14-15 лет. В соревнованиях принимали участие 80 боксёров со всех регионов страны – победители и призёры Первенств Беларуси.

В боях на ринге достойно себя проявили воспитанники Бобруйской СДЮШОР. Так, Ярослав Янковец, одержав победы в трёх боях, занял первое место, Савелий Соболевский – второе и Владислав Кауров – пятое. Юные боксеры – воспитанники тренеров Сергея Болбаса и Вадима Болбаса. Победители и призёры были награждены денежными и ценными призами.

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