Бобруйчане стали участниками масштабной акции «Гражданская позиция» от РОО «Белая Русь»

В рамках Форума развития гражданского общества, который проводит Ленинская районная организация г.Бобруйска РОО «Белая Русь» бобруйчане приняли участие в торжественном мероприятии во Дворце Республики, где прошла республиканская акция «Гражданская позиция».

С приветственным словом к участникам обратились председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько и первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

Продолжилось мероприятие чествованием тех, кто недавно вступил в ряды республиканского общественного объединения. В торжественной обстановке членские билеты были вручены представительной делегации из Бобруйска.

После церемонии Николай Пешко, активист Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь», взяв в руки микрофон обратился к присутствующим в зале. «Мы, молодежь – будущее страны. Государство многое делает для молодежи - бесплатное образование, медицина, поддержка многодетных семей и многое другое. В свою очередь, молодежь может и должна поддерживать страну, предлагать конструктивные идеи, помнить историю своей Родины, не давать ее переписывать в угоду определенным силам. Жизнь – не детская игра, где, разбросав игрушки, всегда все можно начать сначала. Ни одно ее мгновение, к сожалению, нельзя вернуть, прожить «начисто». Можно переписать учебники, но историческую правду нельзя, как нельзя занизить роль наших отцов, дедов и прадедов в победе над фашизмом. Настоящий патриот не только рассуждает, но и на деле проявляет свою ответственность за каждый клочок земли, за лесные и рудные богатства, за реки и озера, за воздух, которым мы дышим. Я люблю свою семью, я горжусь своей Родиной, и я счастлив, что живу и буду жить и работать в Беларуси. Давайте сами, вместе решать свою судьбу!», — подытожил участник Молодежного крыла организации.

Высшего знака отличия организации — «Знака Гонару» отмечены выдающиеся люди нашей страны, объявлены благодарности руководителям предприятий и организаций, а также представителям СМИ, которые максимально плотно сотрудничают с общественным объединением. Состоялось и вручение свидетельств о регистрации первичных организаций РОО «Белая Русь». Завершилось мероприятие праздничным концертом.

«Хочу выразить большую благодарность организаторам Форума развития гражданского общества за возможность побывать в Минске на замечательной акции «Гражданская позиция». Впервые и на Форуме, и на подобной акции. Спасибо за дружескую атмосферу. Приятно удивлена всем происходящим», - поделилась впечатлением одна из участников.

Немаловажной частью встречи стало договоренность председателя Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович и первого секретаря Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Лукьянова о тесном сотрудничестве.