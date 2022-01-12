Бобруйчане среди лауреатов премии «Белорусский спортивный Олимп»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января вручил премию "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп".

Премия «Белорусский спортивный Олимп» вручается атлетам, тренерам, которые прославляют Беларусь на международных спортивных аренах. Среди них этой престижной премии удостоены и представители Могилевской области – легендарный пловец из Бобруйска Игорь Бокий и тренер серебряной медалистки по борьбе на Олимпиаде в Токио Ирины Курочкиной Артур Зайцев.

Паралимпийца Игоря Бокия давно и заслуженно окрестили плавательным феноменом, бобруйской «торпедой». В свои 27 лет он является многократным чемпионом мира и Европы, на его счету 18 паралимпийских медалей, 16 из которых – высшей пробы. Последнее паралимпийское достижение Бокия – 5 медалей на паралимпиаде в Токио-2021. И все – «золотые»! И это, считает спортсмен, не предел. В будущее смотрит с оптимизмом. Является Почетным гражданином города Бобруйска.

-- Это очень престижно и возлагает большую ответственность, -- поделился мнением о своем награждении Артур Зайцев. – Из семи тренеров, чьи воспитанники завоевали медали в Токио, выбор пал на меня. Это очень приятно, это высокая оценка не только моего труда, но и группы людей, внесших свою лепту в олимпийское «серебро» Ирины. Будем развивать успех, сделаем все возможное, чтобы на Олимпиаде в Париже-2024 выступить достойно, подтвердить медаль и не подвести родную Беларусь.

Обращаясь к награждаемым Глава нашего государства отметил: «… Каждый из вас, уважаемые лауреаты, большой талант. Вы своей деятельностью, своей жизнью утверждаете простую истину: искусство, творчество, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными…»