Бобруйчане спрашивают у юристов

Бобруйчанка Ирина спрашивает: «Моя подруга взяла кредит, а я была у нее поручителем. Когда она перестала платить, кредит взыскали и с нее, и с меня. Я погасила весь кредит с процентами – почти 2000 рублей, и у меня вопрос: могу ли я вернуть свои деньги?».

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам г. Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– Средства, выплаченные поручителем в счет исполнения обязан­ности кредитополучателя, могут быть взысканы с последнего. Могут быть взысканы как основная сумма по кредиту, так и проценты за пользование им. Для взыскания средств необходимо первоначально обратиться к кредитополучателю с досудебным предложением о выплате всех сумм, а потом, при необходимости, в суд. Суду обязательно нужно предъявить доказательства оплаты средств именно Вами: оригиналы квитанций, выписки с карт-счета, иные документы. Государственная пошлина составит 5% от взыскиваемой суммы, но не менее 64,00 руб­лей (2 базовые величины). В случае удовлетворения Ваших требований с ответчика будут взысканы не только вся выплаченная Вами сумма, но и все понесенные судебные расходы.

Валентина Леосевич спрашивает: «У меня умерла сестра, а практически сразу после ее смерти ушел из жизни и ее муж. Осталась квартира. У них есть только одна дочь, которая проживает за границей. Если она вдруг не примет наследство, могу ли в него вступить я?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам г. Бобруйска «Цивилист» Дмит­рий Шелепов:

– После смерти сестры к наследованию по закону призываются наследники первой очереди – супруг и дочь умершей. Сестра является наследником второй очереди и может претендовать на недвижимое имущество, только если ближайшие родственники не примут наследство либо откажутся от него. Если супруг умершей сестры проживал с ней на момент смерти и остался проживать в наследуемом жилом помещении, нес расходы по его содержанию, он тем самым фактически вступил во владение и управление наследственным имуществом и принял наследство согласно ст. 1070 ГК Республики Беларусь. В свою очередь после его смерти указанное выше принятое наследственное имущество унаследует его дочь как наследница первой очереди. Унаследовать иму­щество после смерти супруга сестры смогут только его наследники.