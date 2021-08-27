Бобруйчане спрашивают: “Почему опаздывают автобусы?”

Наши читатели спрашивают: почему городские автобусы часто опаздывают и приходят не по расписанию? Согласно правилам перевозок, допустимые отклонения на промежуточных остановочных пунктах допускаются -3+5 минут. Однако бывает, что этот временной интервал значительно увеличивается. В ситуации мы разбирались вместе с Александром Судиловским, начальником отдела перевозок и маркетинга филиала Автобусный парк No2 ОАО «Могилевоблавтотранс».

– Причин здесь может быть несколько. Начнем с того, что исторически так сложилось, что автобусный парк расположен между двумя железнодорожными переездами. И зачастую водители, выезжая на линию, задерживаются из-за простоя на переезде, пропуская железнодорожный транспорт. Вторая причина – ремонтно-строительные работы на участках дорог, где пролегают маршруты следования наших автобусов. К примеру, возьмем перекресток Рокоссовского и Орджоникидзе. Здесь Бобруйские тепловые сети производят ремонт теплотрассы. Из-за того что перекресток перекрыт, увеличился пробег на 900 метров автобусов NoNo18, 33, 31, 8а, 18б, 15, 15а. Еще один перекресток – Гагарина и Ульяновской, тут тоже ремонтные работы.

На сегодня здесь организована одна полоса движения транспорта. Автобусы теряют много времени из-за этого. Это касается маршрутов, которые следуют в микрорайоны Даманский, Северный, Приберезинский, Молодежный. На 70-м маршруте схожая ситуация. Дорога на «Шинник» узкая и с крутыми поворотами. Поэтому иногда бывают опоздания. Ехать здесь нужно очень осторожно. Для нас прежде всего важна безопасность наших пассажиров. Хотелось бы пожелать жителям города терпимости, а ремонтные работы когда-то закончатся. Мы приложим все усилия, чтобы графики маршрутов соблюдались, и скорректируем расписание к середине сентября. Рады всегда видеть жителей в числе наших пассажиров, – подчеркнул Александр Леонидович.