Бобруйчане спрашивают: «Дом лучше завещать или подарить?»

В редакцию обратилась Алла Андреева с вопросом: «У меня есть дом. Я хочу завещать его старшему сыну, но слышала, что завещание оспаривается. Может ли младший сын оспорить завещание? Может быть, лучше подарить дом сейчас?»

На вопрос читателя отвечает Дмитрий Шелепов, адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист»:

– Следует отметить, что и завещание, и дарение оспариваются только в судебном порядке. Поводы для оспаривания одинаковые: достаточные основания полагать, что при совершении указанных действий собственник имущества находился в таком состоянии, что из-за возраста либо состояния здоровья не понимал в полной мере свои действия и не мог руководить ими.

Но чаще всего возникает ситуация, когда собственник заключает один договор, а подразумевает что-то иное или предполагает некие условия. Не редки случаи, когда граждане дарят имущество, но полагают, что оно перестанет быть их собственностью только после смерти.

Что посоветовать в такой ситуации? В первую очередь прий­ти на консультацию к нотариусу. Там специалисты выяснят действительную волю сторон, хотя в интересах собственника будет составить завещание. Он по-прежнему будет являться собственником этого имущества до своей смерти. Плюс еще и в том, что собственник всегда сможет изменить завещание, если какие-либо обстоятельства изменятся. Но всегда есть но. Это право обязательной доли при наследовании по завещанию.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 ГК Республики Беларусь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Применительно к вопросу читателя, если есть двое взрослых детей и, допустим, собственник напишет завещание в пользу старшего сына, обязательная доля возможна, если на момент смерти собственника его младший сын будет нетрудоспособным (например, пенсионер, инвалид), либо если он несовершеннолетний, то старший сын по завещанию не получит все имущество, а только 3/4 от завещанного имущества, потому что у нетрудоспособного сына есть ¼ обязательная доля.

Бобруйчанка Виктория Конопко тоже интересуется вопросом имущественного спора: «Нас всего 5 сестер. Недавно у нас умер отец, а за наследством обратилась и та сестра, которая живет далеко в РФ, которая за отцом не смотрела, ему не помогала. Будет ли наша сестра наследницей, если она не принимала участия в уходе за отцом?»

На вопрос отвечает Ольга Маевская, адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист»:

– Для наследования по закону достаточно факта родства и принятия наследства. Если сестра Виктории обратится в нотариальную контору за принятием наследства в шестимесячный срок и представит все необходимые документы, она сможет получить определенную долю в наследственном имуществе.