Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Бобруйчане сообщили о дыме из подвала

19 0

Бобруйчане сообщили о дыме из подвала

6 октября в 12.31 прохожий мужчина заметил выходящий дым из подавала пятиэтажки на Интернациональной, о чем незамедлительно сообщил в МЧС.

С прибытием первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из подвала восьмого подъезда. Со слов очевидцев, внутри никого не было. Подвал использовался для хранения имущества жильцов.

Работники МЧС ликвидировали пожар, в дыму пострадавших не обнаружено. В результате пожара уничтожена одна кладовая, закопчены стены и имущество.  Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при обнаружении пожара покиньте опасную зону и звоните в МЧС по 101 или 112. Берегите себя.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »