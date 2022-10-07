Бобруйчане сообщили о дыме из подвала

6 октября в 12.31 прохожий мужчина заметил выходящий дым из подавала пятиэтажки на Интернациональной, о чем незамедлительно сообщил в МЧС.

С прибытием первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из подвала восьмого подъезда. Со слов очевидцев, внутри никого не было. Подвал использовался для хранения имущества жильцов.

Работники МЧС ликвидировали пожар, в дыму пострадавших не обнаружено. В результате пожара уничтожена одна кладовая, закопчены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при обнаружении пожара покиньте опасную зону и звоните в МЧС по 101 или 112. Берегите себя.