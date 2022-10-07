Бобруйчане сообщили о дыме из подвала
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6 октября в 12.31 прохожий мужчина заметил выходящий дым из подавала пятиэтажки на Интернациональной, о чем незамедлительно сообщил в МЧС.
С прибытием первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из подвала восьмого подъезда. Со слов очевидцев, внутри никого не было. Подвал использовался для хранения имущества жильцов.
Работники МЧС ликвидировали пожар, в дыму пострадавших не обнаружено. В результате пожара уничтожена одна кладовая, закопчены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: при обнаружении пожара покиньте опасную зону и звоните в МЧС по 101 или 112. Берегите себя.
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