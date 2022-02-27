Бобруйчане сделали свой выбор! Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь завершился

В 20.00 участки для голосования в Бобруйске закрыли свои двери. Корреспонденты «БЖ» побывали на подсчете голосов на участке №30, который расположился в Центре дополнительного образования детей и молодежи, и первыми узнали о том, какова была здесь явка горожан.

По словам председателя комиссии, голосование прошло спокойно, в штатном режиме. На участке наблюдалась высокая активность бобруйчан как во время проведения досрочного голосования, так и в основной день проведения республиканского референдума. Всего здесь зарегистрированы 2252 человека, из них 1802 приняли участие в голосовании. Соответственно явка горожан по участку составила 80%.

Со стороны наблюдателей нарушений и замечаний по работе комиссии не зафиксировано. Они отмечают, что голосование прошло в соответствии с законодательством.