Бобруйчане – самые интеллектуальные октябрята страны

Пять месяцев проходили интеллектуальные баталии «Пионерский КВИЗ» по всей стране.

25 февраля 2021 года в здании Минской ратуши, в финале интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский КВИЗ», сразились лучшие из лучших 14 команд октябрят и пионеров из всех регионов страны, в белорусской столице собрались самые эрудированные ребята, победители и призеры областных этапов игры. В третьем сезоне игры впервые приняли участие не только пионеры, но и самые маленькие активисты - октябрята.

Участникам предстояло ответить на вопросы 6 туров игры, каждый из которых включал тематику патриотизма, медиаграмотности, правового воспитания и добровольчества. Ребят ожидали сюрпризы, розыгрыши призов, музыкальные подарки от юных артистов белорусской эстрады, яркие фотозоны. А всю игру приносил удачу эрудитам и поддерживал праздничную атмосферу талисман пионерской организации - рысенок «Огонёк».

В возрастной категории - 9-10 лет удостоены самой высшей оценки ГРАН-ПРИ - октябрята городского Совета «Белорусская республиканская пионерская организация» государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 г. Бобруйска» - команда «Семёновцы»

Поздравляем команду и педагогов-тренеров, подготовивших ребят.