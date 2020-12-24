Бобруйчане с инвалидностью побывали в гостях у новогодней сказки

Участники отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» побывали в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича» на представлении в гостях у новогодней сказки и посмотрели новогодний спектакль «Машины сказки».

Это была незабываемая встреча у нарядной елки с Феей, Белоснежкой, Медведем, Соловьем-разбойником и другими любимыми сказочными персонажами, и конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Песни, игры, танцы, хоровод вместе со сказочными героями позволило людям с инвалидностью получить массу положительных эмоций и впечатлений, которых хватит на весь предстоящий год.

После представления в елочном зале театра присутствующих ждал главный подарок, который подготовили актеры театра – новогодний спектакль «Машины сказки».

Учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска" выражает благодарность директору театра Винель Веронике Александровне и коллективу за подаренные впечатления и эмоции, которые получили молодые люди с инвалидностью. Спасибо за проявленное внимание, чуткость, доброту и сотрудничество в эстетическом воспитании молодых людей с инвалидностью.