Бобруйчане провели семинар по айкидо и самообороне для работников БелАЭС

4-5 февраля бобруйские мастера посетили город Островец, где провели учебно-тренировочный семинар по айкидо и самообороне для работников Беларусской АЭС. Уже более шести лет при поддержке профсоюзного комитета станции в Островце функционирует группа «Здоровье». Диапазон занятий в ней довольно обширен: от общефизической подготовки (растяжка, силовые и кардиоупражнения и т.п) до айкидо, самозащиты и работы с традиционным японским учебным оружием: боккеном (деревянный аналог меча Катана), дзе (палка), танто (нож). Поэтому группу с удовольствием посещают не только мужчины, но и женщины, и даже дети. Некоторые тренируются целыми семьями. Кстати, руководит группой тоже наш земляк – Александр Федоров – который переехал в Островец в связи с работой на АЭС. По своей инициативе он организовал здесь группу для занятий.

В рамках тренировочных занятий участники отработали основные техники освобождения от захватов, навыки правильного падения (страховки), методики противостояния агрессии и контроля (фиксации) нападающего после проведения приёма. Рассмотрели основные принципы айкидо: использование силы и инерции нападающего, уходы с линии атаки, выведение из равновесия и многое другое. Айкидо – это восточное боевое искусство, где нет поединков и состязаний (в общепринятом смысле). А значит, что и тот, кто выполняет прием (нагэ), и тот, кто атакует (укэ), не соперники, а партнеры. То есть агрессию заменяет взаимодействие. Не удивительно, что практически все занимающиеся отмечают позитивный настрой и душевную атмосферу на тренировках, а также то, что после занятий настроение значительно улучшается, а силы, не смотря на физическую усталость, прибавляются. Занятия длились более трех часов, но, несмотря на это, все участники получили положительные эмоции и полезную физическую нагрузку, что особенно актуально в наше время преобладания малоподвижного образа жизни. После окончания тренировок, состоялась предаттестация – экзамен для кандидатов на 6-й и 5-й Кю (ученические степени). Предаттестация – это своего рода квалификационный отбор, после успешного прохождения которого кандидат может быть допущен к экзамену аттестационной комиссии Белорусской Федерации Айкидо. Кандидатам в течение часа пришлось демонстрировать свои навыки и умения в выполнение технических действий против различных атак нападающих. Визит проходил под девизом «ЗОЖ». А потому, кроме тренировок, состоялось посещение спортивного комплекса, бассейна и даже бани, где участники смогли отдохнуть от насыщенного тренировочного дня и максимально достигнуть гармонии духа и тела. Наряду с тренировочными занятиями хозяева организовали гостям замечательную экскурсию по Островцу. Это уже второй визит бобруйчан в этот город. В планах – сделать это доброй традицией и проводить такие семинары ежегодно.

на фото: Павел Подзоров (4-й Дан), Елена Головач (2-й Дан) и Александр Федоров -руководитель группы «Здоровье»