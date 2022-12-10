Бобруйчане продолжают принимать участие в «конкурсе снеговиков»
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Диана Мухина и Вячеслав Хурсанов поделились с нами фотографией своего снеговика из городского парка.
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