Бобруйчане, присоединяйтесь к Европейской неделе мобильности

С 16 по 22 сентября официально проводится Европейская Неделя Мобильности (ЕНМ), которая призывает отказаться от автомобиля в эти дни, используя альтернативные способы и средства передвижения. В прошлом году к ЕНМ присоединились 53 страны мира, и с каждым годом эта цифра увеличивается.

Давно известно, что среди источников загрязнения атмосферного воздуха выбросы от автотранспорта занимают первое место. Избыточное количество машин вредит окружающей среде, образуя на дорогах пробки. Часто воспользоваться общественным транспортом, а то и вовсе дойти до своей цели пешком или доехать на велосипеде, скейтборде или электросамокате становится не только полезнее для здоровья и экологичнее, но и быстрее и удобнее.

Завершается ЕНМ 22 сентября акцией «Всемирный день без автомобиля», которая направлена на привлечение внимания общественности к проблеме вредного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения избыточного использования личных автомобилей.

Лучший способ отметить Всемирный день без автомобиля – просто не пользоваться своим автотранспортом.

Давайте же задумаемся и сделаем дружественный шаг к сохранению природы! Поддержим Международную акцию «День без автомобиля» 22 сентября! Откажемся от использования автомобилей хотя бы на один день!