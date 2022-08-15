Бобруйчане присоединились к масштабному обновлению мемориального комплекса «Хатынь»

Порядка 40 активистов Ленинской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Бобруйска 13 августа присоединились к акции по благоустройству объектов реконструкции мемориального государственного комплекса «Хатынь».

Для справки: Трагедия Хатыни – не случайный эпизод войны, а один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к мирному населению Беларуси. 22 марта 1943 года стал последним днем для 149 хатынцев, в том числе 75 детей, не достигших 16-летнего возраста. В пламени исчезли 26 домов. На месте лесной деревни остались пепелище и сиротливо торчащие печные трубы. В 1969 году на 54-м км шоссейной магистрали Минск – Витебск в память увековечения жертв фашизма на территории Беларуси под открытым небом был открыт мемориальный комплекс «Хатынь» (авторы – архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов). В Год исторической памяти объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» указом Президента Беларуси Александра Лукашенко присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

По словам председателя районной организации Ирины Русакович, мемориал в Хатыни для каждого белоруса – символ вечной памяти и скорби.

– Бобруйчане по зову сердца откликнулись на призыв Президента внести вклад в сохранение и защиту исторической памяти и правды. В то время, когда вокруг нас стирают историю – основу национального самосознания, мы, поколение победителей, обязаны сохранить наследие своей страны, – подчеркнула она.

Перед началом работ по благоустройству делегация из Бобруйска почтила память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложила цветы к центральному элементу мемориального комплекса – бронзовой скульптуре «Непокоренный человек». После этого бобруйчане приступили к облагораживанию территории будущего музея и мемориального комплекса «Кладбище деревень».

Надежда Гончарова, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №42 г. Бобруйска»:

– В таких значимых памятных местах рассказывают историю, показывают много нового. Мне интересно их посещать. В дальнейшем я планирую посетить музей, который еще только стоится. Считаю, что мы поработали хорошо и вложили частичку души. Благодаря нашим предкам у нас мирное небо над головой. Мы живем спокойно и дружелюбно. Хотелось бы нашим будущим поколениям об этом рассказать, чтобы они знали и помнили всех, кто погиб, защищая нашу Родину. Хочу выразить огромную благодарность заведущей яслями-садом Ирине Владимировне Корнелюк и общественной организации за то, что дали возможность побывать в таком значимом месте.

Данила Задорожный, главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску:

– О поездке в Хатынь для благоустройства узнал от своего непосредственного начальника. Он предложил поехать, и я согласился. Это доброе и правильное дело. Объединившись и сплотившись, у нас получилась очень продуктивная командная работа. В этом значимом мемориальном комплексе я испытываю необычные эмоции. Этот спектр невозможно передать словами. Мы все прочувствовали невероятные сплоченность и радость, когда вместе занимались благим делом. После проделанной работы осталось много приятных впечатлений, но в то же время я понимаю, что это трагичное место и эмоции буквально сталкиваются друг с другом. Люди, которые погибли за нас, наше будущее, совершили великий подвиг. Если бы не они, нас с вами, возможно, и не было бы. Это то, о чем нужно знать, рассказывать и чтить память.

Наталья Шаврукова, швея ОАО «Славянка»:

– Сюда я приехала от предприятия для того, чтобы помочь с благоустройством мемориального комплекса. Помогли чем смогли. Я раньше тут ни разу не была, очень хотелось приехать. Это наша история, своих герое надо значить и помнить. Может, мы и немногое сделали, но все же внесли вклад в реконструкцию. Работая в команде, я испытывала воодушевление. Каждый помогал друг другу, хотя мы люди незнакомые, но вместе работали отлично.