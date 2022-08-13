Бобруйчане присоединились к акции по благоустройству мемориального комплекса «Хатынь»

Порядка 40 активистов Ленинской районной организации "Белая Русь" из Бобруйска присоединились сегодня к акции по благоустройству мемориального комплекса «Хатынь». Об этом сообщила руководитель районной организации Ирина Русакович.

По ее словам, мемориал в Хатыни для каждого белоруса – символ вечной памяти и скорби.

«Бобруйчане по зову сердца откликнулись на призыв Президента внести свой вклад в сохранение и защиту исторической памяти и правды. В то время, когда вокруг нас стирают историю - основу национального самосознания, мы, поколение победителей, обязаны сохранить наследие своей страны», – подчеркнула она.

Перед началом работ по благоустройству делегация из Бобруйска возложила цветы к мемориалу и почтила минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. После этого бобруйчане приступили к облагораживанию территории будущего музея и мемориального комплекса "Кладбище деревень".

Одной из участниц акции стала Галина Демидовец. Женщина посетила знаменитый мемориал впервые. «Несмотря на то, что я здесь впервые, я очень сильно прочувствовала трагедию этого места. «Белая Русь» объединяет в своих рядах людей разных профессий. Накануне моего профессионального праздника, Дня строителя, лучшее, что я могу сделать, – это быть здесь, оказывая помощь в благоустройстве комплекса вместе с единомышленниками и близкими по духу людьми», – поделилась участница.

Фото Ленинской районной организации «Белая Русь» города Бобруйска.

БЕЛТА.