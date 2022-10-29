Бобруйчане приняли участие в республиканской экологической акции «Дерево героя»

29 октября в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» во всех регионах страны проходит единый день озеленения. Наш город – не исключение. Сотрудники Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с членами Молодежного парламента и учащимися торгово-экономического профессионально-технического колледжа – членами БРСМ высадили саженцы клена на уже заложенной в апреле нынешнего года Аллее героев у Братской могилы советских военнопленных, расстрелянных и замученных фашистами в Бобруйском концентрационном лагере в 1941-1945 годах.