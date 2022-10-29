Бобруйчане приняли участие в республиканской экологической акции «Дерево героя»
60 0
29 октября в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» во всех регионах страны проходит единый день озеленения. Наш город – не исключение. Сотрудники Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с членами Молодежного парламента и учащимися торгово-экономического профессионально-технического колледжа – членами БРСМ высадили саженцы клена на уже заложенной в апреле нынешнего года Аллее героев у Братской могилы советских военнопленных, расстрелянных и замученных фашистами в Бобруйском концентрационном лагере в 1941-1945 годах.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Бобруйчане приняли участие в республиканской экологической акции «Дерево героя»
-
На 81 году ушел из жизни Бондаренко Юрий Сергеевич
-
Выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям»
-
И моряк, и рыбак, и автолюбитель: бобруйчанин Михаил Евстафьев реализовался в нескольких «ролях» в жизни
-
А за рулем… молодая женщина