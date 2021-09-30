Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ
130 0
Возложение цветов состоялось у здания УВД Бобруйского горисполкома возле Памятного знака. Представители организаций и предприятий города, общественность, неравнодушные к судьбе своей страны бобруйчане пришли почтить память сотрудника КГБ, погибшего в Минске при выполнении служебного долга.
Читайте
также
также
-
Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ
-
Состоялась внеочередная 35-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов
-
На экскурсии в питомнике служебных собак побывали бобруйские гимназисты
-
В городской поликлинике №6 установили пункт сбора просроченных лекарств
-
С 29 сентября тепло начинает поступать в общественные и административные здания, а также промышленные предприятия Бобруйска
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости