Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ

Возложение цветов состоялось у здания УВД Бобруйского горисполкома возле Памятного знака. Представители организаций и предприятий города, общественность, неравнодушные к судьбе своей страны бобруйчане пришли почтить память сотрудника КГБ, погибшего в Минске при выполнении служебного долга.