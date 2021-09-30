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Общество

Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ

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Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ

Возложение цветов состоялось у здания УВД Бобруйского горисполкома возле Памятного знака. Представители организаций и предприятий города, общественность, неравнодушные к судьбе своей страны бобруйчане пришли почтить память сотрудника КГБ, погибшего в Минске при выполнении служебного долга.

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